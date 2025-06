الناجي الوحيد من الطائرة الهندية المنكوبة يكشف تفاصيل ما حدث

القاهرة- مصراوي

كشفت السلطات الهندية أن المواطن البريطاني فيشواش كومار راميش، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم في لندن، هو الناجي الوحيد المعروف حتى الآن من حادث تحطم طائرة "إير إنديا" التي تحولت إلى كرة من اللهب بعد إقلاعها مباشرة.

ووفقًا للشرطة، فإن راميش كان يجلس في المقعد 11A، وهو ما يتوافق مع قائمة الركاب التي تؤكد وجوده على متن الرحلة.

This man walking in white shirt Mr. Vishwash Kumar Ramesh, Seat 11 A has survived the today's Air India plane crash in Ahmedabad, Gujarat. It's a miracle. He is the only one survivor confirmed by Ahmedabad Police. Thanks God. pic.twitter.com/gGLgt479m5

وقال راميش، الذي أصيب بجروح في الوجه والصدر والقدمين، من داخل المستشفى لصحيفة هندوستان تايمز: "حدث كل شيء بسرعة كبيرة. عندما أفقت، كانت هناك جثث في كل مكان من حولي. شعرت بالخوف، فنهضت وركضت. كانت أجزاء من الطائرة متناثرة في كل مكان."

وكان راميش عائدًا إلى المملكة المتحدة بعد زيارة قصيرة لعائلته، برفقة شقيقه الذي كان يجلس في صف آخر. وقال: "لم أعد أستطيع العثور عليه".

🚨 NEW: British national Vishwash Kumar Ramesh has survived the Air India plane crash

He was seated in 11A and told Indian media he had lived in London for 20 years

His brother Ajay was in a different row on the plane pic.twitter.com/nCa6It775w

— Politics UK (@PolitlcsUK) June 12, 2025