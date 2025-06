تقارير: رئيس وزراء هندي سابق كان على متن الطائرة المنكوبة

وكالات

أفادت وسائل إعلام هندية، الخمس، بأن رئيس وزراء ولاية جوجارات السابق، فيجاي روباني، كان على متن طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت في أحمد آباد اليوم.

