مسقط تعلن موعد استضافة الجولة السادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

(وكالات)

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، أن سلطنة عمان ستستضيف الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو، في العاصمة مسقط.

وجاء هذا الإعلان عبر منشور رسمي للوزير عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد فيه انعقاد اللقاء الذي طال انتظاره، قائلاً: "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري".

ويأتي التصريح العماني بعد حالة من الترقب والغموض سادت الأوساط السياسية والإعلامية خلال الأيام الماضية، حول إمكانية انعقاد المحادثات في موعده، خاصة بعد تناقل عدة وسائل إعلام غربية تقارير متضاربة بشأن مصير هذه الجولة، والتي أتت مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي شكك فيها في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.



وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، قد استبعدت انعقاد الجولة الجديدة، معتبرة أن المحادثات "لن تُعقد على الأرجح"، فيما أشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن فرص انعقادها "تتضاءل بشكل متزايد"، مستندًا إلى تصريح مسؤول أمريكي لم يسمّه قال فيه إن انعقاد الجولة في مسقط "بات غير مؤكد".