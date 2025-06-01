فتح: حماس يجب أن تخرج من المشهد السياسي في غزة

وكالات

أكد منذر الحايك، المتحدث باسم حركة "فتح" في غزة، أن على حركة "حماس" الانسحاب من المشهد السياسي في القطاع، مشددًا على ضرورة دعمها للحكومة الفلسطينية، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الأمنية هناك.

وقال الحايك، في تصريحات لـ "العربية/ الحدث" اليوم الأحد، إن فتح أبلغت حماس بضرورة مغادرتها للمشهد السياسي في غزة"، معتبرًا أن الحركة يجب أن تتحلى بجدية أكبر في تصريحاتها، وأن تدعم السلطة الفلسطينية في جهودها لإدارة القطاع.

وشدد الحايك على أن "فتح" ترفض بشكل قاطع أي مخطط يهدف إلى إخراج أو تهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا: "لن نقبل بخروج أي فلسطيني من القطاع، بغض النظر عن انتمائه السياسي"، وذلك ردًا على دعوات إسرائيلية بإبعاد قيادات من "حماس".

وأشار الحايك إلى أن الأوضاع الأمنية في غزة خرجت عن السيطرة، قائلاً إن المنظومة الأمنية انهارت بالكامل، محذرًا من فوضى أمنية متصاعدة.

كانت مصادر مطلعة أكدت في وقت سابق من اليوم أن حركة "حماس" فقدت السيطرة الأمنية في القطاع، في ظل تصاعد حالات النهب واستيلاء عصابات مسلحة على شاحنات المساعدات، إضافة إلى ترويع السكان ونهب منازلهم.

وأشارت المصادر إلى أن جماعات متطرفة بدأت تعيد تشكيل صفوفها وتجنيد عناصر جديدة في ظل الغياب الأمني.