الصومال يعين مهد صلاد مديرًا لجهاز المخابرات والأمن الوطني

مقديشو - (د ب أ)

أقرّ مجلس الوزراء الصومالي ، خلال جلسة طارئة عقدها اليوم الأحد ، تعيين مهد محمد صلاد مديرًا لجهاز المخابرات والأمن الوطني، وذلك بناءً على توصية من وزارة الأمن الداخلي.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ( صونا) ، يأتي هذا القرار في إطار تعزيز البنية الأمنية والاستخباراتية في البلاد، حيث يتمتع المدير الجديد بخبرة واسعة وسجل مهني حافل، إذ شغل مناصب رفيعة من بينها وزير في الحكومة، ونائب في البرلمان، كما سبق له أن تولى قيادة جهاز المخابرات ذاته في فترة سابقة.

وعبّر المجلس عن شكره وتقديره للمدير السابق، عبد الله محمد علي سنبلولشي ، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المنصب، مشيدًا بإسهاماته في دعم أمن البلاد واستقرارها.