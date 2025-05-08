أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 961 ألفا و970 فردا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 961 ألفا و970 فردا، من بينهم 1200 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10782 دبابة، منها دباباتان أمس الأربعاء، و22429 مركبة قتالية مدرعة، و27552 نظام مدفعية، و1379 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1156 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و335 مروحية، و35407 طائرة مسيرة، و3197 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و47604 من المركبات وخزانات الوقود، و3875 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.