هربا من الحر وانقطاع الكهرباء.. وفاة زوجين داخل سيارتهما باليمن

وكالات

شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، حادثة مأساوية راح ضحيتها زوجان يمنيان اختناقًا أثناء نومهما داخل سيارتهما، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الحادثة وقعت في منطقة الممدارة، حيث اضطر الزوجان للجوء إلى سيارتهما وتشغيل المكيف بعد أن أصبحت منازلهما غير صالحة للسكن نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وغياب وسائل التبريد.

وبحسب مصدر طبي، فإن الزوجين أغلقا نوافذ السيارة بالكامل أثناء تشغيلها والنوم بداخلها، ما أدى إلى تسرب عوادم السيارة إلى المقصورة الداخلية، وتعرضهما للاختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام، ما أسفر عن وفاتهما على الفور.

وتعكس هذه الحادثة الأليمة حجم الأزمة التي يعيشها سكان عدن، وسط ارتفاع درجات الحرارة وانعدام الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء، ما يدفع الكثيرين إلى اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الراحة والنجاة.