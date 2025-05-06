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إعلام عبري: قدرة إسرائيل على تحديد الأهداف الدقيقة في اليمن "جزئية"

10:31 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

إسرائيل

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه لم تكن هناك أي معلومات استخباراتية تقريبًا عن اليمن قبل الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمل الآن وسط قيود استخباراتية كبيرة.

وذكرت القناة، أن قدرة إسرائيل على تحديد الأهداف الدقيقة في اليمن "جزئية" كون جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن "ينشطون في مواقع متفرقة".

ومساء أمس الاثنين، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع لجماعة الحوثي، إذ قال مسؤول إسرائيلي، إنه تم إلقاء ما يقارب من 48 - 50 قنبلة على ميناء الحديدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأكد المسؤول، أن ميناء الحديدة "تلقى ضربة قوية جدًا"، كما استهدفت الغارات مصنع مهم للحوثيين هناك. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن الميناء اُستِهدف بغارات عنيفة لكنه لم يدمّر بالكامل.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول أمريكي أن الغارات الإسرائيلية في اليمن جرت بالتنسيق مع واشنطن، وفقًا لموقع "أكسيوس".

لكن أكد مصدر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن قواته لم تشارك في الغارات الإسرائيلية على الحوثيين يوم الإثنين.

ومن جانبها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن "عدوانا أمريكيًا إسرائيليًا استهدف بـ6 غارات ميناء الحديدة"، كما استهدف عدوان أمريكي إسرائيلي آخر مديرية باجل في المحافظة نفسها.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهرت فيها سماء الحديدة الساحلية وهي تكتسي اللون الأحمر بسبب الانفجارات التي أحدثها القصف الإسرائيلي العنيف على المحافظة.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردًا على الغارة التي شنتها جماعة الحوثي على مطار بن جوريون وسط إسرائيل يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابة نحو 8 أشخاص.

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إسرائيل اليمن معلومات استخباراتية الحوثيين
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