وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من وصفهم بـ"اليسار المتطرف" في منشور التهنئة بمناسبة عيد الميلاد.

كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك حثالة اليسار المتطرف التي تفعل كل ما هو ممكن لتدمير بلدنا، لكنها تفشل بشدة".

وتحدث ترامب في منشوره عما اعتبره منجزاته في منصب الرئيس، قائلا: "لم يعد لدينا حدود مفتوحة، أو رجال في رياضات نسائية، أو متحولون جنسيا للجميع، أو إنفاذ للقانون الضعيف".

تابع: "ما لدينا هو سوق أسهم قياسي وأدنى أرقام للجريمة منذ عقود، ولا يوجد تضخم، وأمس، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3%، وهذا أفضل بنقطتين مئويتين مما كان متوقعا".

أضاف ترامب، أن الرسوم أتاحت للولايات المتحدة النمو والازدهار بتريليونات الدولارات، مشيرا أيضا إلى أقوى أمن قومي لدينا على الإطلاق، معتبرا أن الولايات المتحدة محترمة من جديد، ربما أكثر مما كانت في أي وقت مضى، وفقا لروسيا اليوم.