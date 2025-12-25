حيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عنصرًا لحزب الله جنوب لبنان



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، استهداف عنصر من تنظيم حزب الله بمنطقة جناتا جنوب لبنان، بغارة جوية.

أضاف المتحدث باسم الجيش أفخاي أدرعي عبر "X"، أن الجيش الإسرائيلي هاجم عنصرا من حزب الله في منطقة جنتا.

كانت إسرائيل قصفت الأربعاء، جوار بلدتي زفتا والنميرية في قضاء النبطية، فضلاً عن واد بين منطقتي حومين ورومين جنوبا.

كما حلقت طائراتها الاستطلاعية على علو منخفض في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي مهاجمة عدة مواقع لحزب الله، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت مباني عسكرية للحزب ومواقع تخزين أسلحة.

وشدد على أن إسرائيل "ستواصل العمل لإزالة أي تهديد"، وفق تعبيره.

تأتي تلك الغارات على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان منذ نوفمبر 2024، بعدما مني الحزب بخسائر قاصمة خلال المواجهات التي أطلقها في 2023 تضامنا مع غزة، وفق ما أعلن حينها.

كما تتزامن هذه الغارات مع مواصلة الحكومة اللبنانية نزع السلاح في جنوب نهر الليطاني، تطبيقا لما نص عليه "اتفاق وقف الأعمال العدائية".

فيما يفترض أن يبدأ الجيش تفكيك ونزع الأسلحة خارج إطار الدولة من شمال نهر الليطاني مطلع العام المقبل، حسب ما أعلن مؤخرا رئيس الحكومة نواف سلام، وفقا للعربية.