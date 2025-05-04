التحالف الإسلامي ينفذ برنامجًا تدريبيًا حول "الاستخبارات البشرية" بقيادة السعودية

الرياض - (د ب أ)

نفذ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الأحد، في مقره بمدينة الرياض برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان "الاستخبارات البشرية"، بحضور مساعد القائد العسكري في التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن عبدالله بن حامد القرشي، ومشاركة عدد من مرشحي الدول الأعضاء في التحالف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الاستخبارية للمشاركين، وتعزيز قدراتهم في جمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالأنشطة الإرهابية؛ بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في التصدي لظاهرة الإرهاب بجميع أشكالها.

ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج المنح التدريبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية وعددها 46 برنامجا تهدف إلى تطوير وتأهيل وتمكين مرشحي الدول الأعضاء في مجالات مختلفة معنية بمحاربة الإرهاب على جميع الأصعدة، انطلاقًا من التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن الجماعي.

ويشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات وورش عمل متخصصة تتناول مفاهيم الاستخبارات البشرية، ومهارات التعامل مع المصادر، وتقييم المعلومات الميدانية، إضافة إلى الجوانب الأخلاقية والقانونية المتعلقة بجمع المعلومات الاستخباراتية.

ويعد هذا البرنامج جزءا من حزمة برامج تدريبية ينفذها التحالف في إطار خطته الاستراتيجية لتأهيل الكوادر العاملة في مجالات الأمن والاستخبارات، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بما يحقق الاستفادة المثلى من الخبرات والتجارب المشتركة.

كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي قد أعلن تشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، في ديسمبر عام 2015.

وأعلنت الكاميرون، الخميس الماضي، انضمامها رسميا إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، وجرت مراسم الانضمام بمقر التحالف في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما نقلته "واس".

ويضم التحالف 42 دولة وأصبحت الكاميرون الدولة رقم 43 فيه.

وأواخر 2017، جرى أول اجتماع لمجلس وزراء دفاع "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" بالرياض والذي كان بمثابة الانطلاقة الرسمية لخطوات تفعيل عمل التحالف.

وآنذاك، شهد الاجتماع تأكيد أنه "تحالف ليس موجها ضد أي دولة أو طائفة أو دين وهدفه محاربة الإرهاب".

ويضم التحالف في عضويته الآن 43 دولة أهمها الدول الخليجية ومصر، وتركيا، وباكستان، ونيجيريا، وماليزيا، والمغرب، وغيرها، ما يعكس طابعه الجامع وتمثيله الواسع للمجتمعات الإسلامية.

ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية والمالية، في سبيل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.