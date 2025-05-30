المقاومة عن استهداف المستعربين برفح: سنعتبر العملاء جزء من الاحتلال

وكالات

قال مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية، الجمعة، إنه تبين أن قوة "المستعربين" التي استهدفتها كتائب القسام شرق مدينة رفح جنوبي غزة، عملاء للاحتلال الإسرائيلي يعملون على تمشيط ورصد المقاومين ونهب المساعدات.

وأشار المصدر الأمني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن عناصر القوة تابعون لعصابة المدعو ياسر أبو شباب وتعمل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل رفح، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية ستتعامل مع العملاء وغيرهم بحزم وستعتبرهم جزءا من الاحتلال مهما تستروا بحمايته.

كان الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، نشر مشاهد لعملية استهداف مجموعة من المستعربين تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وتظهر المشاهد، مجموعة من المستعربين المدنيين بينما يتحركون قرب الحدود في رفح، كما توثّق قيام مقاتلي القسام بتفجير منزل مفخخ في قوة المستعربين ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.