كتبت- سلمى سمير:

ضرب انهيار جليدي ضخم منطقة فاليه جنوب سويسرا، متسببًا في دمار واسع لقرية بلاتن الجبلية، بعدما اجتاحها سيل هائل من الجليد والطين والصخور، غطى نحو 90% من مساحتها، وفقًا لتقديرات السلطات المحلية.

🚨 Breaking 🚨

🇨🇭28 MAY 2025



🏔️#Switzerland | A massive chunk of the #Birch glacier collapses into the #Lötschental, triggering a 3.1-magnitude quake.



The pre-evacuated village of #Blatten is nearly destroyed. One person is missing. The army has been deployed.



🔎#Valais… pic.twitter.com/U9CEGFtszj — Citizen MattersX | #ನಾಗರಿಕರ ವಿಷಯಗಳು (@CitizenMattersX) May 29, 2025

وكانت القرية قد أُخليت من سكانها البالغ عددهم نحو 300 شخص في 19 مايو الجاري بسبب تحذيرات من انهيار وشيك، وشهدت أمس انفصال جزء كبير من نهر بيرتش الجليدي القابع فوقها، ما أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة في المنطقة.

A massive glacier collapsed in the Swiss Alps, burying 90% of the village of Blatten underground. 300 residents were evacuated a week ago, and one person is currently missing.#Switzerland pic.twitter.com/aeT4ddBqzF — BuzzBrief (@WNongbri85599) May 29, 2025

وقال ستيفان جانزر، رئيس جهاز الأمن في كانتون فاليه، لقناة "كانل 9" المحلية: "إنها كارثة كبرى... 90% من القرية إما غُمرت أو دُمّرت بالكامل".

وأسفر الانهيار عن دفن مجرى نهر لونزا المجاور، ما أثار مخاوف من احتمال تشكل سد طبيعي يؤدي إلى فيضانات لاحقة. وأكد جانزر أن "الخطر لم ينتهِ بعد، وقد يتفاقم الوضع".

من جهته، أعرب عمدة بلاتن، ماتياس بيلوولد، عن أسفه العميق قائلًا: "لقد فقدنا قريتنا... لكنها ستُبنى من جديد".

ولم تُسجّل حتى الآن وفيات مؤكدة، لكن السلطات المحلية أعلنت عن فقدان شخص واحد لا يزال البحث جاري عنه. وقال ماتياس إيبنر، المتحدث باسم حكومة فاليه: "كمية هائلة من الركام اندفعت إلى الوادي بقوة لا تُصدق"، مشيرًا إلى دمار واسع طال البنية التحتية والمباني السكنية.

وأظهرت لقطات جوية بثتها هيئة الإذاعة السويسرية، طبقات كثيفة من الطين والحطام تغمر القرية والمناطق المحيطة، وسط أنقاض لمبانٍ خشبية تحطّمت بالكامل.

من جهتها أعربت الرئيسة السويسرية، كارين كيلر-سوتر، عن تضامنها مع المتضررين وكتبت عبر منصة "إكس": "من المؤلم أن يفقد الإنسان منزله". وقد أغلقت السلطات الطريق الرئيسي المؤدي إلى وادي لوتشنتال، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة التي لا تزال غير آمنة.

وكانت فرق المراقبة الجيولوجية قد بدأت بمراقبة المنحدرات فوق بلاتن قبل أيام من وقوع الانهيار، بعدما رُصدت تحركات غير طبيعية تشير إلى خطر انهيار وشيك.

يُشار إلى أن مقطع فيديو وثق لحظة الكارثة قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مظهرًا سحابة ضخمة من الجليد والحطام تغمر الجبل قبل أن تهبط بقوة إلى أطراف القرية.