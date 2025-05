كتبت- سلمى سمير:

ضرب انهيار جليدي ضخم منطقة فاليه جنوب سويسرا، متسببًا في دمار واسع لقرية بلاتن الجبلية، بعدما اجتاحها سيل هائل من الجليد والطين والصخور، غطى نحو 90% من مساحتها، وفقًا لتقديرات السلطات المحلية.

🚨 Breaking 🚨

🇨🇭28 MAY 2025



🏔️#Switzerland | A massive chunk of the #Birch glacier collapses into the #Lötschental, triggering a 3.1-magnitude quake.



The pre-evacuated village of #Blatten is nearly destroyed. One person is missing. The army has been deployed.



🔎#Valais… pic.twitter.com/U9CEGFtszj