إسرائيليون يعتصمون في أسدود لمنع دخول المساعدات لغزة (فيديو)

وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، بأن يمينيين إسرائيليين من حركة "الأمر 9" يعتصمون في ميناء أسدود لمنع دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة.

🇮🇱🚛Activists blocked the exit to the Port of Ashdod in an apparent attempt to stop the transfer of aid to the Gaza Strip. The group behind the protest stated that aid should only go to civilians, not Hamas, which has recently attacked convoys in the strip.#Breaking #Israel pic.twitter.com/mEBarmCSK7 — גשש צבאי (@tzvai_tracker) May 27, 2025

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، أن 170 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة يوم الاثنين.

وسمحت إسرائيل بدخول المساعدات الإغاثية للقطاع الأسبوع الماضي لأول مرة منذ منعها في مطلع مارس الماضي.

⚡🇮🇱 JUST IN: The Israeli settlers from Tzav 9 are blocking aid to Gaza at the Ashdod Port.



Source: @ireallyhateyou pic.twitter.com/efQn1gyItq — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) May 27, 2025

وذكرت هيئة كوجات، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، أن شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع الاثنين تشمل غذاء ومعدات طبية وأدوية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات، إذ وصفت الأمم المتحدة ما تم إدخاله بالفعل من شاحنات المساعدات إلى غزة بأنه "نقطة في محيط" وأنه لا يفي احتياجات سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.