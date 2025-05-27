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إسرائيليون يعتصمون في أسدود لمنع دخول المساعدات لغزة (فيديو)

11:03 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

ارشيفية

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وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، بأن يمينيين إسرائيليين من حركة "الأمر 9" يعتصمون في ميناء أسدود لمنع دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، أن 170 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة يوم الاثنين.

وسمحت إسرائيل بدخول المساعدات الإغاثية للقطاع الأسبوع الماضي لأول مرة منذ منعها في مطلع مارس الماضي.

وذكرت هيئة كوجات، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، أن شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع الاثنين تشمل غذاء ومعدات طبية وأدوية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات، إذ وصفت الأمم المتحدة ما تم إدخاله بالفعل من شاحنات المساعدات إلى غزة بأنه "نقطة في محيط" وأنه لا يفي احتياجات سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

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