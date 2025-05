إسرائيليون يعتصمون في أسدود لمنع دخول المساعدات لغزة (فيديو)

وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، بأن يمينيين إسرائيليين من حركة "الأمر 9" يعتصمون في ميناء أسدود لمنع دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة.

Activists blocked the exit to the Port of Ashdod in an apparent attempt to stop the transfer of aid to the Gaza Strip. The group behind the protest stated that aid should only go to civilians, not Hamas, which has recently attacked convoys in the strip.