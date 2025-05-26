وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سعيد بعدم فوزه في انتخابات 2020، معتبراً أن ذلك مكّنه من متابعة أحداث كبيرة على الساحة الدولية.

وأضاف ترامب خلال كلمة ألقاها بمناسبة يوم الذكرى: "سنحتفل بشكل كبير بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي.. أنا سعيد لأنني لم أنتخب لفترة ثانية، لأنني لو فزت في 2020 لما كنت رئيسكم الآن، ولم أكن لأشهد كل تلك الأحداث القادمة".

وأشار إلى الأحداث الرياضية الكبرى التي ستستضيفها الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، قائلاً: "لدينا كأس العالم 2026 والألعاب الأولمبية 2028، هل يمكنك أن تتخيل؟ لقد فاتتني 4 سنوات، والآن لدي كل شيء، من المدهش كيف تسير الأمور، الله فعل ذلك".

وعن ذكرى تأسيس الجيش، أكد ترامب أنها الأهم من كل شيء بالنسبة له، مضيفاً: "حصلت على كأس العالم والألعاب الأولمبية أثناء رئاستي، وقلت لنفسي للأسف لن أكون رئيسًا حينها، وانظر ماذا حدث، سنحتفل بهذه الذكرى العظيمة بشكل رائع، وهي تتفوق على كأس العالم والألعاب الأولمبية من وجهة نظري".