قتلى ومصابون ودمار مبانٍ في سقوط طائرة فوق منطقة سكنية بأمريكا

القاهرة- مصراوي

تحطمت طائرة صغيرة في حي سكني عسكري بمدينة سان دييغو صباح الخميس، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل كانا على متن الطائرة، بحسب ما أكدت السلطات.

وقالت إدارة شرطة سان دييغو في بيان على منصة X إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في الحادث، وأصيب ثمانية آخرون. وأضافت أن الحادث ألحق أضرارًا بحوالي 10 مبانٍ في الحي، مما أدى إلى اندلاع النيران في عدة منازل وسيارات.

UPDATE: Approx. 100 residents evacuated after aircraft crash near Sculpin St & Santo Rd. At least 2 confirmed dead, 8 injured, ~10 buildings damaged. Evacs & road closures remain. NTSB en route. Call 619-531-2000 if you find debris or jet fuel.

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 22, 2025