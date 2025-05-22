قتلى ومصابون ودمار مبانٍ في سقوط طائرة فوق منطقة سكنية بأمريكا

القاهرة- مصراوي

تحطمت طائرة صغيرة في حي سكني عسكري بمدينة سان دييغو صباح الخميس، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل كانا على متن الطائرة، بحسب ما أكدت السلطات.

وقالت إدارة شرطة سان دييغو في بيان على منصة X إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في الحادث، وأصيب ثمانية آخرون. وأضافت أن الحادث ألحق أضرارًا بحوالي 10 مبانٍ في الحي، مما أدى إلى اندلاع النيران في عدة منازل وسيارات.

UPDATE: Approx. 100 residents evacuated after aircraft crash near Sculpin St & Santo Rd. At least 2 confirmed dead, 8 injured, ~10 buildings damaged. Evacs & road closures remain. NTSB en route. Call 619-531-2000 if you find debris or jet fuel. — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 22, 2025

وقال مساعد رئيس إدارة إطفاء سان دييغو، دان إيدي، في مؤتمر صحفي صباح الخميس:

"لقد سرت في المكان بنفسي، وعلى طول الشارع بدا الأمر كما لو أنه مشهد من فيلم سينمائي".

وأوضح إيدي أن جميع الضحايا كانوا على متن الطائرة، وأن الطائرة كانت قادرة على حمل ما بين 8 إلى 10 أشخاص، بما في ذلك الطيار. وحتى ظهر الخميس، لم تكن السلطات قد حددت عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وقت التحطم، كما لم يتم التعرف على هوية الضحيتين المؤكد وفاتهما.

وقال: "نعتقد أن لدينا وفيات متعددة، ولكننا سنأخذ وقتنا للتأكد بدقة من عددها".

أظهرت بيانات الرحلة المرتبطة برقم تسجيل الطائرة على موقع FlightAware أن الطائرة أقلعت مساء الأربعاء من مطار تيتر بورو في نيوجيرسي، بالقرب من مدينة نيويورك، وهبطت في ويتشيتا، كانساس، صباح الخميس. بقيت في كانساس لنحو ساعة، وكان من المقرر أن تهبط في مطار مونتغومري-غيبس التنفيذي في سان دييغو لاحقًا في ذلك الصباح.

وأكد مصدر فيدرالي مطلع على القضية لمراسل NBC News رقم تسجيل الطائرة، وهي من طراز Cessna C550، وصُنعت في عام 1985، وفقًا لبيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

قال إيدي إن الحادث لم يسفر عن وفيات بين السكان الموجودين في المنازل المتضررة.

وأضاف: "لقد حصلنا على أفضل نتيجة يمكن أن أقولها بصراحة، لأنه عندما وصلت إلى موقع الحادث لم أكن أتوقع هذه النتيجة".

وأشار إلى أن عدة أحياء مجاورة تم إجلاؤها، جزئيًا بسبب تسرب الوقود الناتج عن الحادث.

وقال: "لدينا وقود نفاث منتشر في المكان. لدينا فريق مواد خطرة (Hazmat) في الموقع الآن، وقد طلبنا المزيد من الموارد للمساعدة في ذلك".

وأكدت السلطات أن جميع المنازل المتضررة تابعة لإسكان الجيش.

وقال القبطان في البحرية الأمريكية، روبرت هيلي، للصحفيين إن العائلات التي تم إجلاؤها "قد تبقى خارج منازلها لفترة"، مضيفًا أن البحرية ستوفر مساكن بديلة مؤقتة إذا لزم الأمر.

ووصف رئيس شرطة سان دييغو، سكوت واهل، موقع الحادث للصحفيين قائلًا: "كان هناك وقود نفاث يسيل في الشارع وكل شيء يشتعل في الوقت ذاته".

وأضاف: "كان من المروع جدًا رؤيته".

تُظهر لقطات جوية لموقع الحادث تدمير هيكل سكني واحد على الأقل، وسيارات محترقة متوقفة على جانبي الشارع.

🚨 TRAGIC NEWS: A small plane has CRASHED into a residential area in San Diego, US. Over 15 homes BURNED in the blaze — Multiple DEATHS feared. PRAYERS 🙏 pic.twitter.com/rNzkqC6pzS — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) May 22, 2025

وقال عضو مجلس مدينة سان دييغو، راؤول كامبيلو، في بيان على منصة X: "تم فقدان العديد من المنازل"، لكنه أضاف أن "لا أحد في خطر في الوقت الحالي".

وأضاف: "أصلي من أجل من فقدوا أرواحهم وسنساعد من تضرروا على التعافي".

وفي بيان على منصة X، دعت شرطة سان دييغو الناس إلى تجنب المنطقة، وأكدت أنها ستنشر المزيد من المعلومات فور توفرها. وأضافت في بيان لاحق أن مدرستين ابتدائيتين في المنطقة تم إغلاقهما لهذا اليوم.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إنها لا تعرف على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.