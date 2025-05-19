مسؤول عراقي: المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة واجب لا يحتمل التأجيل

بغداد- (د ب أ)

صرح فادي الشمري المستشار السياسي في الحكومة العراقية اليوم الاثنين، بأن إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة لم يعد خياراً بل ضرورة إنسانية وأخلاقية ملحّة خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء العدوان والحصار المستمر.

وقال الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لقد أكدت قمة بغداد الأخيرة هذا الإلتزام العربي الواضح وأجمع القادة العرب على أن دعم غزة هو واجب قومي لا يحتمل التأجيل".

وأضاف أن " العراق أدى دوره القومي والإنساني تجاه أهالي غزة من خلال إرسال قوافل المساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية للحياة اليومية بالتنسيق مع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية لتسهيل وصول هذه المساعدات وضمان عدم عرقلتها".

وذكر أن" قرار الحكومة العراقية بالتبرع بمبلغ 20 مليون دولار لصالح إعادة إعمار غزة، هو جزء لا يتجزأ من هذا الموقف الإنساني المتكامل، فالدعم لا يقتصر على الإغاثة الطارئة، بل يمتد إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب وتمكين الفلسطينيين من استعادة حياتهم الكريمة على أرضهم".

وأشار الشمري إلى أن العراق يؤمن أن دعم غزة هو رسالة تضامن وعدالة، ورسالة إلى العالم بأن الأمة العربية لا تتخلى عن قضاياها المركزية، وفي طليعتها القضية الفلسطينية".