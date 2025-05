نجل ترامب يتهم جيل بايدن بـ"التستر" على إصابة الرئيس السابق بالسرطان

القاهرة- مصراوي

وجّه دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، اتهامات مباشرة إلى السيدة الأولى السابقة جيل بايدن، متهماً إياها بـ"التستر" على إصابة الرئيس السابق جو بايدن بنوع عدواني من سرطان البروستاتا.

وفي منشور له على منصة "إكس"، انتقل ترامب الابن من إبداء تمنياته بالشفاء إلى التشكيك في توقيت الإعلان عن إصابة بايدن، متسائلًا: "كيف تغاضت جيل بايدن عن سرطان في مرحلته الخامسة؟ أم أن هناك عملية تستر جديدة؟".

What I want to know is how did Dr. Jill Biden miss stage five metastatic cancer or is this yet another coverup??? pic.twitter.com/fSqtDmcX4p