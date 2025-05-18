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زعماء العالم يتوافدون إلى الفاتيكان لحضور قداس تنصيب البابا- صور وفيديو

02:52 م الأحد 18 مايو 2025

زعماء العالم يتوافدون إلى الفاتيكان لحضور قداس تنص

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كتبت- سلمى سمير:

شهدت ساحة القديس بطرس، اليوم الأحد، حضورًا رفيع المستوى لعدد من زعماء العالم، من رؤساء دول وحكومات وملوك، للمشاركة في قداس التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر، الذي يمثل البداية الرسمية لحبرية البابا الجديد على رأس الكنيسة الكاثوليكية، والتي تضم أكثر من 1.4 مليار مؤمن حول العالم.

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وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من بين الحاضرين، وقد أجرى مكالمة هاتفية مع البابا ليو قبل أيام، كانت الأولى له مع زعيم أجنبي منذ انتخابه. وناقش الطرفان مقترحات لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة مع روسيا، ووصف زيلينسكي المحادثة بأنها "دافئة وجوهرية للغاية". وكان البابا قد عرض يوم الجمعة استضافة محادثات سلام بين كييف وموسكو في الفاتيكان.

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وحض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والذي لم يتمكن من حضور جنازة البابا فرنسيس بسبب الانتخابات العامة في بلاده، مراسم التنصيب، مؤكدًا تطلع كندا إلى "بناء عالم قائم على التضامن والعدالة والاستدامة" بالتعاون مع الحبر الأعظم الجديد.

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كما حضرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس سيرجيو ماتاريلا، القداس أيضًا. وفي مكالمة هاتفية سابقة مع البابا الجديد، أكدت ميلوني دعم بلادها لجهود الفاتيكان في إرساء السلام، والتزام إيطاليا بالتعاون مع الكرسي الرسولي في تطوير الذكاء الاصطناعي على أسس أخلاقية.

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وأعلن الفاتيكان عن مشاركة عدد من القادة البارزين من دول مختلفة، من بينهم: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، والذي حضر بعد أن ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زيارته خشية الاعتقال، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، والرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والمملكة المتحدة الأمير إدوارد، والرئيس النيجيري، بولا تينوبو، والرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، ورئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

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