زعماء العالم يتوافدون إلى الفاتيكان لحضور قداس تنصيب البابا- صور وفيديو

كتبت- سلمى سمير:

شهدت ساحة القديس بطرس، اليوم الأحد، حضورًا رفيع المستوى لعدد من زعماء العالم، من رؤساء دول وحكومات وملوك، للمشاركة في قداس التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر، الذي يمثل البداية الرسمية لحبرية البابا الجديد على رأس الكنيسة الكاثوليكية، والتي تضم أكثر من 1.4 مليار مؤمن حول العالم.

His Serene Highness The Prince of Monaco, Albert II greeting the Holy Father Pope Leo XIV in St. Peter’s Basilica after the Mass for his Inauguration. pic.twitter.com/zEA5HNEEkN — Catholic Sat (@CatholicSat) May 18, 2025

US Vice President JD Vance and his wife Usha greeting Pope Leo XIV in St. Peter’s Basilica after the Mass for the Pope’s Inauguration. pic.twitter.com/4ww2bx0rbR — Catholic Sat (@CatholicSat) May 18, 2025

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من بين الحاضرين، وقد أجرى مكالمة هاتفية مع البابا ليو قبل أيام، كانت الأولى له مع زعيم أجنبي منذ انتخابه. وناقش الطرفان مقترحات لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة مع روسيا، ووصف زيلينسكي المحادثة بأنها "دافئة وجوهرية للغاية". وكان البابا قد عرض يوم الجمعة استضافة محادثات سلام بين كييف وموسكو في الفاتيكان.

وحض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والذي لم يتمكن من حضور جنازة البابا فرنسيس بسبب الانتخابات العامة في بلاده، مراسم التنصيب، مؤكدًا تطلع كندا إلى "بناء عالم قائم على التضامن والعدالة والاستدامة" بالتعاون مع الحبر الأعظم الجديد.

His Holiness Pope Leo XIV Bishop of Rome Vicar of Jesus Christ Successor of the Prince of the Apostles Supreme Pontiff of the Universal Church Patriarch of the West Primate of Italy Metropolitan Archbishop of the Roman Province Sovereign of the Vatican City State Servant of the… pic.twitter.com/EZ5CWy7Por — Catholic Sat (@CatholicSat) May 18, 2025

كما حضرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس سيرجيو ماتاريلا، القداس أيضًا. وفي مكالمة هاتفية سابقة مع البابا الجديد، أكدت ميلوني دعم بلادها لجهود الفاتيكان في إرساء السلام، والتزام إيطاليا بالتعاون مع الكرسي الرسولي في تطوير الذكاء الاصطناعي على أسس أخلاقية.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni greeting the Holy Father Pope Leo XIV in St. Peter’s Basilica after the Mass for his Inauguration. pic.twitter.com/W9kG7do35c — Catholic Sat (@CatholicSat) May 18, 2025

وأعلن الفاتيكان عن مشاركة عدد من القادة البارزين من دول مختلفة، من بينهم: الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، والذي حضر بعد أن ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زيارته خشية الاعتقال، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، والرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والمملكة المتحدة الأمير إدوارد، والرئيس النيجيري، بولا تينوبو، والرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، ورئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا.