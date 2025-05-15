إعلان

اعتقال مؤسس شركة آيس كريم شهيرة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب غزة

11:45 م الخميس 15 مايو 2025

اعتقال مؤسس شركة آيس كريم بسبب غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

في تطور لافت بعيدًا عن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على بن كوهين، المؤسس المشارك لشركة الآيس كريم الشهيرة "بن آند جيري"، بعد مشاركته في احتجاج مؤيد لغزة أدى إلى تعطيل جلسة استماع في مجلس الشيوخ.

ووفقًا لشبكة NBC News، فقد كان كوهين من بين سبعة أشخاص تم اعتقالهم، يوم الأربعاء، داخل جلسة للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، أثناء حديث روبرت ف. كينيدي جونيور إلى اللجنة.

بدأت الاحتجاجات بهتافات ضد كينيدي، تتهمه بقتل مرضى الإيدز، وتصفه بـ"معادٍ للتطعيم والعلم وأمريكا"، في إشارة إلى مواقفه المثيرة للجدل بشأن اللقاحات. وسرعان ما تدخلت الشرطة لإخراج المتظاهرين.

وخلال الفوضى، وقف كوهين مخاطبًا وزير الصحة الأمريكي، متهمًا الحكومة بالتواطؤ في مقتل الأطفال في غزة، قبل أن يتم توقيفه.

ويظهر كوهين في مقاطع مصورة وهو يصرخ ويتفاعل بغضب، ملوحًا بيديه وسط احتجاج صاخب داخل القاعة.

وقال كوهين خلال احتجاجه: "أنتم تقتلون الأطفال الفقراء في غزة، وتدفعون ثمن ذلك من خلال قطع برنامج Medicaid عن الأطفال الفقراء هنا". وأضاف أثناء إخراجه بالقوة من القاعة: "على الكونجرس والنواب رفع الحصار، عليهم السماح بدخول الغذاء إلى غزة... الأطفال يتضورون جوعًا".

وكان كوهين قد حضر في وقت سابق من اليوم فعالية مؤيدة لفلسطين مع النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، ونشر لاحقًا مقطع فيديو للاحتجاج، كتب فيه: "أخبرت الكونجرس أنهم يقتلون أطفال غزة عبر تمويل القنابل، ويدفعون ثمنها بحرمان الأطفال الفقراء من الرعاية الصحية".

يُذكر أن كوهين ليس غريبًا عن النشاط السياسي والاحتجاجات، حيث سبق أن اعتُقل في يوليو 2023 خلال مظاهرة ضد ملاحقة جوليان أسانج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتقال مؤسس شركة آيس كريم مجلس الشيوخ الأمريكي اعتقال بن كوهين بسبب غزة شركة الآيس كريم الشهيرة بن آند جيري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات... ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟