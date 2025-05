اعتقال مؤسس شركة آيس كريم شهيرة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب غزة

وكالات

في تطور لافت بعيدًا عن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على بن كوهين، المؤسس المشارك لشركة الآيس كريم الشهيرة "بن آند جيري"، بعد مشاركته في احتجاج مؤيد لغزة أدى إلى تعطيل جلسة استماع في مجلس الشيوخ.

ووفقًا لشبكة NBC News، فقد كان كوهين من بين سبعة أشخاص تم اعتقالهم، يوم الأربعاء، داخل جلسة للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، أثناء حديث روبرت ف. كينيدي جونيور إلى اللجنة.

بدأت الاحتجاجات بهتافات ضد كينيدي، تتهمه بقتل مرضى الإيدز، وتصفه بـ"معادٍ للتطعيم والعلم وأمريكا"، في إشارة إلى مواقفه المثيرة للجدل بشأن اللقاحات. وسرعان ما تدخلت الشرطة لإخراج المتظاهرين.

وخلال الفوضى، وقف كوهين مخاطبًا وزير الصحة الأمريكي، متهمًا الحكومة بالتواطؤ في مقتل الأطفال في غزة، قبل أن يتم توقيفه.

ويظهر كوهين في مقاطع مصورة وهو يصرخ ويتفاعل بغضب، ملوحًا بيديه وسط احتجاج صاخب داخل القاعة.

I told Congress they're killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they're paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities' response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM