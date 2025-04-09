بحضور مسؤولين وفنانين.. 17 صورة ترصد احتفال سفارة اليونان بالقاهرة بالعيد الوطني

علي عبد الودود- تصوير هاني رجب

احتفلت سفارة اليونان في القاهرة بالعيد الوطني اليوناني بحضور عدد من الشخصيات العامة البارزة. شهد الحفل وزير الطيران المدني ووزير قطاع الأعمال العام ووزير الهجرة اليوناني، بالإضافة إلى الفنان حسين فهمي، الفنانة ليلى علوي، ولبلبة، وميمي جمال.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين، من بينهم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، ومحافظ بني سويف، ومحافظ الدقهلية. كما كان الحفل محط أنظار العديد من السفراء، من بينهم سفراء الاتحاد الأوروبي والسفيرة الأمريكية وسفير تركيا، وسفير الأردن.

وكان من بين الحضور أيضًا النائب إيهاب رمزي والنائب محمد أنور السادات والإعلاميين الدكتور عاطف عبد اللطيف، سمير عمر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمجتمع المدني.