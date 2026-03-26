الجيش الأوغندي: مستعدون للدفاع عن إسرائيل في حال التصعيد مع إيران

كتب : وكالات

02:48 م 26/03/2026

الجيش الأوغندي

أعلن رئيس أركان الجيش الأوغندي، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، رغبة بلاده في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل فوري، محذرًا في الوقت ذاته من أن أي دعوات لتدمير إسرائيل أو هزيمتها قد تدفع أوغندا إلى الانخراط في الحرب إلى جانبها.

وقال كاينيروغابا، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن العالم بات يعاني من حالة إرهاق متزايدة جراء استمرار الحرب، مضيفًا: "نريد أن تنتهي الحرب في الشرق الأوسط الآن، لقد سئم العالم من ذلك"

تحذير من التصعيد ودعم واضح لإسرائيل

شدد قائد قوات الدفاع الأوغندية، في سلسلة منشورات على منصة "إكس" على أن "إسرائيل لها الحق في الوجود ويجب أن تتوقف الهجمات ضدها"، مؤكدًا أن أي حديث عن تدميرها قد يدفع بلاده للدخول في الحرب "إلى جانب إسرائيل"، وفي منشور لاحق، أوضح كاينيروغابا أنه عرض تقديم دعم قوات الدفاع الأوغندية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل التصعيد الجاري.

تأكيد على العلاقات التاريخية والدوافع

وأضاف: "وقفت إسرائيل معنا عندما كنا لا شيء في الثمانينيات والتسعينيات، فلماذا لا ندافع عنها الآن بعد أن أصبح ناتجنا المحلي الإجمالي 100 مليار دولار؟ واحدة من أكبر الأسواق في أفريقيا"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم حال طلبه، قائلاً: "إذا كانت إسرائيل بحاجة للمساعدة، فعليها فقط أن تطلب، إخوتهم الأوغنديون مستعدون للمساعدة".

فيديو قد يعجبك



رحيل الملحن وفا حسين وجمعية المؤلفين والملحنين تنعاه
زووم

رحيل الملحن وفا حسين وجمعية المؤلفين والملحنين تنعاه
شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
رياضة محلية

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
مدبولي يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع تسجيل الوحدات
أخبار مصر

مدبولي يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسريع تسجيل الوحدات
قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
حوادث وقضايا

قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
حكم قضائي ضد المنتجة سارة خليفة في اتهامها بتهريب هاتف داخل السجن
حوادث وقضايا

حكم قضائي ضد المنتجة سارة خليفة في اتهامها بتهريب هاتف داخل السجن

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ