أعلن رئيس أركان الجيش الأوغندي، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، رغبة بلاده في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل فوري، محذرًا في الوقت ذاته من أن أي دعوات لتدمير إسرائيل أو هزيمتها قد تدفع أوغندا إلى الانخراط في الحرب إلى جانبها.

وقال كاينيروغابا، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن العالم بات يعاني من حالة إرهاق متزايدة جراء استمرار الحرب، مضيفًا: "نريد أن تنتهي الحرب في الشرق الأوسط الآن، لقد سئم العالم من ذلك"

تحذير من التصعيد ودعم واضح لإسرائيل

شدد قائد قوات الدفاع الأوغندية، في سلسلة منشورات على منصة "إكس" على أن "إسرائيل لها الحق في الوجود ويجب أن تتوقف الهجمات ضدها"، مؤكدًا أن أي حديث عن تدميرها قد يدفع بلاده للدخول في الحرب "إلى جانب إسرائيل"، وفي منشور لاحق، أوضح كاينيروغابا أنه عرض تقديم دعم قوات الدفاع الأوغندية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل التصعيد الجاري.

تأكيد على العلاقات التاريخية والدوافع

وأضاف: "وقفت إسرائيل معنا عندما كنا لا شيء في الثمانينيات والتسعينيات، فلماذا لا ندافع عنها الآن بعد أن أصبح ناتجنا المحلي الإجمالي 100 مليار دولار؟ واحدة من أكبر الأسواق في أفريقيا"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم حال طلبه، قائلاً: "إذا كانت إسرائيل بحاجة للمساعدة، فعليها فقط أن تطلب، إخوتهم الأوغنديون مستعدون للمساعدة".