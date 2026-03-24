ماذا نعرف عن "فاليرو" أكبر مصافي أمريكا بعد انفجارها؟

وكالات

شهدت مدينة بورت آرثر بولاية تكساس الأمريكية الثلاثاء، انفجارًا كبيرًا في مصفاة فاليرو للنفط، تبعه تصاعد أعمدة الدخان من الموقع، ما أدى إلى تحرك السلطات المحلية لإصدار تحذيرات للسكان في المناطق الغربية من المدينة للبقاء في منازلهم لحين السيطرة على الحريق.

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام أمريكية، بأن دوي الانفجار كان قويًا لدرجة اهتزاز نوافذ السيارات والمباني القريبة، فيما لا تزال التفاصيل حول أسباب الحادث ومقدار الأضرار محدودة حتى الآن.

من جانبه، أكد أنتونيو ميتشل من إدارة الإطفاء في بورت آرثر وجود الحادث، موضحا أن فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الوضع، وأن نوع الحادث لا يزال غير محدد في الوقت الراهن. مضيفا إلى أن السلطات المحلية تعمل على تقييم الأضرار وضمان سلامة الموظفين والسكان المحيطين بالمصفاة.

ما هي مصفاة بورت آرثر؟

تعد مصفاة فاليرو بورت آرثر للنفط واحدة من أكبر مصافي النفط في الولايات المتحدة، وتقع على ساحل خليج المكسيك بمدينة بورت آرثر، وهي واحدة من المحطات الرئيسية في منظومة الطاقة الأمريكية.

وهي مملوكة لشركة فاليرو إنرجي، أكبر شركة تكرير مستقلة في العالم. وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 435,000 برميل يومياً.

تعود جذور تأسيس المصفاة إلى عام 1901 مع بداية طفرة النفط في تكساس. واستحوذت شركة فاليرو على المصفاة في عام 2005 بعد شرائها لشركة "بريمكور" (Premcor).

ورغم عدم إعلان أي خسائر بشرية حتى الآن، تواصل فرق الطوارئ العمل للسيطرة على الحريق ومنع أي انتشار إضافي للحرائق أو تلوث محتمل. في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الانفجار على الأسواق النفطية الأمريكية، حسبما قالت وسائل إعلام أمريكية.









