إعلان

ماذا نعرف عن "فاليرو" أكبر مصافي أمريكا بعد انفجارها؟

كتب : مصراوي

03:51 ص 24/03/2026 تعديل في 26/03/2026

النفط الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

شهدت مدينة بورت آرثر بولاية تكساس الأمريكية الثلاثاء، انفجارًا كبيرًا في مصفاة فاليرو للنفط، تبعه تصاعد أعمدة الدخان من الموقع، ما أدى إلى تحرك السلطات المحلية لإصدار تحذيرات للسكان في المناطق الغربية من المدينة للبقاء في منازلهم لحين السيطرة على الحريق.

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام أمريكية، بأن دوي الانفجار كان قويًا لدرجة اهتزاز نوافذ السيارات والمباني القريبة، فيما لا تزال التفاصيل حول أسباب الحادث ومقدار الأضرار محدودة حتى الآن.

من جانبه، أكد أنتونيو ميتشل من إدارة الإطفاء في بورت آرثر وجود الحادث، موضحا أن فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الوضع، وأن نوع الحادث لا يزال غير محدد في الوقت الراهن. مضيفا إلى أن السلطات المحلية تعمل على تقييم الأضرار وضمان سلامة الموظفين والسكان المحيطين بالمصفاة.

ما هي مصفاة بورت آرثر؟

تعد مصفاة فاليرو بورت آرثر للنفط واحدة من أكبر مصافي النفط في الولايات المتحدة، وتقع على ساحل خليج المكسيك بمدينة بورت آرثر، وهي واحدة من المحطات الرئيسية في منظومة الطاقة الأمريكية.

وهي مملوكة لشركة فاليرو إنرجي، أكبر شركة تكرير مستقلة في العالم. وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 435,000 برميل يومياً.

تعود جذور تأسيس المصفاة إلى عام 1901 مع بداية طفرة النفط في تكساس. واستحوذت شركة فاليرو على المصفاة في عام 2005 بعد شرائها لشركة "بريمكور" (Premcor).

ورغم عدم إعلان أي خسائر بشرية حتى الآن، تواصل فرق الطوارئ العمل للسيطرة على الحريق ومنع أي انتشار إضافي للحرائق أو تلوث محتمل. في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الانفجار على الأسواق النفطية الأمريكية، حسبما قالت وسائل إعلام أمريكية.





لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النفط الأمريكي بورت آرثر انفجار في بورت آرثر انفجار حقل نفطي أمريكي انفجار وحريق هائل في حقل نفطي أمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصل القاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مع نشاط
أخبار مصر

تصل القاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مع نشاط
شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
رياضة محلية

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
رياضة عربية وعالمية

دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
أسطورة "الجيش الأمريكي لا يقهر".. كيف خدعت نتنياهو وجرته لـ حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

أسطورة "الجيش الأمريكي لا يقهر".. كيف خدعت نتنياهو وجرته لـ حرب إيران؟
رحيل الملحن وفا حسين وجمعية المؤلفين والملحنين تنعاه
زووم

رحيل الملحن وفا حسين وجمعية المؤلفين والملحنين تنعاه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ