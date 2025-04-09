إعلان

المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد تدعو لمقاطعة مايكروسوفت

03:36 م الأربعاء 09 أبريل 2025

شركة مايكروسوفت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعت المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد لمقاطعة كافة منتجات شركة "مايكروسوفت"، وطالبت العاملين في شركات تدعم الاحتلال برفع الصوت وعدم العمل معها.

وأقالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ابتهال العاملة لديها، وذلك بعد مقاطعتها كلمة أحد المسؤولين وتعطيل فعاليات الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس الشركة والتنديد بسياسات مايكروسوفت في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها صحيفة "ذا فيرج"، أبلغت مايكروسوفت إبتهال أبو سعد بإنهاء عقد عملها بسبب "أفعال سوء سلوك".

وكانت أبو سعد واحدة من المتظاهرين الذين قاطعوا فعالية الاحتفال بمرور خمسين عامًا على مايكروسوفت يوم الجمعة، حيث وصفت الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الشركة، مصطفى سليمان، بأنه "تاجر حرب"، متهمة الشركة بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايكروسوفت جيش الاحتلال الإسرائيلي شركة مايكروسوفت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)