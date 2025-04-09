المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد تدعو لمقاطعة مايكروسوفت

وكالات

دعت المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد لمقاطعة كافة منتجات شركة "مايكروسوفت"، وطالبت العاملين في شركات تدعم الاحتلال برفع الصوت وعدم العمل معها.

المغربية ابتهال أبو السعد تدعو لمقاطعة كافة منتجات شركة "مايكروسوفت"، وتطالب العاملين في شركات تدعم الاحتلال برفع الصوت وعدم العمل معها. pic.twitter.com/Papa5VfiGV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 9, 2025

وأقالت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ابتهال العاملة لديها، وذلك بعد مقاطعتها كلمة أحد المسؤولين وتعطيل فعاليات الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس الشركة والتنديد بسياسات مايكروسوفت في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها صحيفة "ذا فيرج"، أبلغت مايكروسوفت إبتهال أبو سعد بإنهاء عقد عملها بسبب "أفعال سوء سلوك".

وكانت أبو سعد واحدة من المتظاهرين الذين قاطعوا فعالية الاحتفال بمرور خمسين عامًا على مايكروسوفت يوم الجمعة، حيث وصفت الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الشركة، مصطفى سليمان، بأنه "تاجر حرب"، متهمة الشركة بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.