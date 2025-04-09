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الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر في سديروت

02:52 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر 2023 في مدينة سديروت القريبة من قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن تحقيق الجيش بأحداث 7 أكتوبر في سديروت يضع الإخفاقات الأساسية على عاتق اللواء الشمالي في فرقة غزة، إذ خلص التحقيق إلى أن لواء الشمال لم يدرب عناصر الأمن لعامين ولم يستعد لهجوم واسع.

وأضافت أن التحقيق خلص إلى أن لواء الشمال غض الطرف عن سحب السلاح من غرف الاستنفار عام 2022.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية، أن تحقيق الجيش يخلص إلى أن أجهزة الأمن فشلت في الدفاع عن سكان غلاف غزة يوم 7 أكتوبر، ويشير إلى غياب التواصل بين أجهزة الأمن والجيش في مناطق الغلاف.

وقال إن تحقيق الجيش بأحداث 7 أكتوبر في سديروت يشير إلى تبادل لإطلاق النار بين الجيش والأجهزة الأمنية.

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