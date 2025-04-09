ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان إلى 98 شخصًا

سانتو دومينجو - (أ ب)

واصل رجال الإنقاذ عمليات البحث طوال الليل، بلا كلل، عن المزيد من الناجين تحت أنقاض ملهى "جيت سيت" الليلي الشهير في سانتو دومينجو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، بعد أكثر من 24 ساعة من انهيار سقف المكان خلال حفل لموسيقى الميرينجي في الملهى، حضره ساسة ورياضيون وآخرون.

ولقي 98 شخصا، على الأقل، حتفهم ، إثر الحادث.

ذكرت سلطات الدومينيكان أن 160 شخصا أصيبوا في الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء. وكان ساسة ورياضيون وأشخاص آخرون يحضرون حفلا لموسيقى الميرينجي في الملهى.

وقال مينديز إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين محتملين أسفل حطام ملهى "جيت سيت" المؤلف من طابق واحد في سانتو دومينجو.

وأضاف: "نفترض أن العديد منهم ما زالوا أحياء، ولهذا لن تفقد السلطات الأمل حتى لا يبقى شخص واحد أسفل الأنقاض".

وكانت من بين الضحايا نيلسي كروز حاكمة ولاية مونتي كريستي شمال غربي البلاد، شقيقة نجم البيسبول نيلسون كروز.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن صحيفة ليستين دياريو نقلت عن مدير أعمال المغنية روبي بيريز التى كانت تحيي الحفل القول لإنها لقيت حتفها في الحادث.

وأضافت الوكالة أنه من بين الضحايا لاعب كرة السلة السابق توني بلانكو، الذي لعب في الولايات المتحدة لمدة تسعة أعوام وثمانية أعوام في اليابان.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار السقف أو موعد آخر فحص للمبنى.

وقد زار رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أدولفو أبى نادر موقع الحادث. وكتب على منصة " اكس" نشعر بالأسف الشديد لوقوع مثل هذه المأساة في ملهي جيت سيت".

وأضاف" جميع رجال الإنقاذ يقدمون الدعم الضروري، ويعملون بلا كلل على عملية الإنقاذ. صلواتنا لأسر الضحايا".