إعلام عبري يكشف سبب استدعاء نتنياهو على عجل لواشنطن

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن سبب استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عجل لواشنطن هو عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بدء مفاوضات مباشرة مع إيران.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول زيارة نتنياهو وللوفد المرافق له إلى واشنطن ولقائه ترامب في البيت الأبيض.

وذكرت هيئة البث، أن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض لم تحقق أي تقدم في المفاوضات أو خفض الرسوم الجمركية، لافتة إلى أن "الزيارة انتهت فجأة وبسرعة مثيرة للريبة إلى حد ما".