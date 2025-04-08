إعلان

إعلام عبري يكشف سبب استدعاء نتنياهو على عجل لواشنطن

10:48 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن سبب استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عجل لواشنطن هو عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بدء مفاوضات مباشرة مع إيران.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول زيارة نتنياهو وللوفد المرافق له إلى واشنطن ولقائه ترامب في البيت الأبيض.

وذكرت هيئة البث، أن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض لم تحقق أي تقدم في المفاوضات أو خفض الرسوم الجمركية، لافتة إلى أن "الزيارة انتهت فجأة وبسرعة مثيرة للريبة إلى حد ما".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو استدعاء نتنياهو دونالد ترامب مفاوضات مع إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

هل تثبت لجنة التسعير سعر البنزين باجتماع أبريل بعد تراجع النفط لأدنى مستوى منذ 2021؟