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إعلام عبري: إسرائيل تعتقل جنود احتياط تهمة سرقة أسلحة وبيعها

03:33 م الإثنين 07 أبريل 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، اعتقال الشرطة العسكرية قبل أسبوعين عددًا من جنود الاحتياط للاشتباه في تورطهم بسرقة قنابل يدوية من مخازن الجيش وبيعها لعناصر إجرامية، وأفادت التقارير بأن قيمة الصفقات بلغت آلاف الشواكل.


ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول في الشرطة العسكرية الإسرائيلية، أن "وصول هذه الأسلحة إلى الأوساط الإجرامية كان سيشكل خطراً جسيماً على المدنيين"، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة يمكن استخدامها في أنشطة إجرامية خطيرة.

وأضاف المسؤول أن "السلطات الإسرائيلية سجلت زيادة ملحوظة في حالات تسرب الأسلحة من القواعد العسكرية منذ بداية أكتوبر الماضي".

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