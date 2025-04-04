الشرطة الأمريكية: إصابة 7 أشخاص في حادث طعن بالعاصمة واشنطن

وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية الخميس، عن وقوع حادث طعن في العاصمة واشنطن أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما تم احتجاز المشتبه به في الحادث.

وأوضحت شرطة العاصمة واشنطن أن الحادث وقع في منطقة ميجز بليس ومونتيلو أفينيو شمال شرق المدينة، حسبما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز".

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بالطعن بالقرب من شارع مونتيلو وساحة سيمز، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث، فيما أغلقت الشرطة الطرق في المنطقة وتواصل التحقيق في الواقعة.