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مصادر سورية: الاحتلال يقصف معسكراً في تل "سلح الطير" بريف دمشق

08:04 م الخميس 03 أبريل 2025

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت وسائل إعلام سورية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف معسكراً في تل "سلح الطير" بمنطقة الكسوة في ريف دمشق.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي انفجار قوي في دمشق.

يأتي ذلك فيما وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن إسرائيل كثفت الغارات الجوية على سوريا، ليل‭ ‬الأربعاء، وقالت إن الهجمات بمثابة تحذير للحكومة الجديدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي سيطر على أراض في جنوب غرب سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، أن قواته اغتالت عددا ممن أطلقوا النار على قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة في ريف درعا خلال الليل.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص في المنطقة.

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