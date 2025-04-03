موسكو: استخدام القوة العسكرية ضد إيران غير شرعي وغير مقبول

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الخميس، إن استخدام القوة العسكرية ضد إيران غير شرعي وغير مقبول.

وأكدت الخارجية والدفاع الروسيتين، أن التهديدات بقصف البنية التحتية للطاقة النووية في إيران غير مقبولة وستؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها ولا يمكن معالجتها.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن موسكو ملتزمة بالبحث عن حلول تفاوضية لتسوية البرنامج النووي الإيراني.

كان مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني قال، الاثنين الماضي، إن العمل العسكري ضد طهران غير متصور لكن قادة الجيش الإيراني مستعدون له حتى إن كان احتمال وقوعه ضعيفا.

وأكد لاريجاني، أن العمل العسكري ضد طهران لن يكون بلا تبعات، متسائلا عن "الفائدة التي سيجنيها الأمريكيون من مهاجمتنا".

وأوضح لاريجاني، أن إيران لا ترغب في الحرب، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعي أنه رئيس سلام لذلك عليه الامتناع عن التهديد بالحرب.

وأضاف لاريجاني، أنه "إذا أراد الأمريكيون الحديث عن مصالح اقتصادية يمكنهم التعاون العادل معنا وهذا يفيدنا معا"، موضحا أن طهران طرحت للمفاوضات غير المباشرة هو لاختبار الطرف الأمريكي.

وأشار مستشار المرشد الإيراني، إلى أن إسرائيل لا تملك القدرة وحدها على مواجهة طهران وكانت دائما أداة بيد واشنطن في المنطقة، محذرا من أن "أي خطأ أمريكي تجاه برنامجنا النووي قد يضطرنا تحت ضغط الشعب إلى تصنيع سلاح نووي".

وشدد لاريجاني، على أن استهداف البرنامج النووي يضر الولايات المتحدة ولن يعوق برنامج طهران النووي، لافتا إلى أن الأمريكيين هم من بدأ الصراع مع اليمن وليس من مصلحتهم أن يدخلوا حربا مع اليمنيين.





