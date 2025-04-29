زيلينسكي: هدنة بوتين "محاولة للتلاعب"

كييف- (د ب أ)

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة أحادية الجانب من 8 مايو إلى 10 مايو.

وستتزامن الهدنة الروسية المحدودة مع الذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي إن الهدنة كانت "محاولة أخرى للتلاعب".

وقال زيلينسكي في خطاب ليلي مصور: "لسبب ما، يُفترض بالجميع الانتظار حتى 8 مايو لوقف إطلاق النار - فقط لمنح بوتين الهدوء لعرضه العسكري. نحن نقدر الأرواح البشرية، لا العروض العسكرية".

وأضاف أنه لا حاجة للانتظار من أجل وقف إطلاق النار.

وأضاف: "يجب أن يكون وقف إطلاق النار ليس لبضعة أيام فقط، ثم العودة إلى القتل بعد ذلك. يجب أن يكون فوريا وكاملا وغير مشروط، لمدة لا تقل عن 30 يوما لضمان أنه آمن ومضمون. هذا هو الأساس الذي قد يؤدي إلى دبلوماسية حقيقية."

وأشار زيلينسكي إلى أن اقتراح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار غير المشروط، الذي وافقت عليه أوكرانيا، لا يزال ممكنا.

وأضاف: "روسيا تعرف تماما ما الذي يجب عليها فعله وكيفية الرد، أن تتوقف فعلا عن إطلاق النار".

كان بوتين قد أعلن عن هدنة لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد الفصح، وهو ما انضمت إليه أوكرانيا أيضا. وخلال تلك الفترة، كانت الاشتباكات أقل، لكنها لم تتوقف تماما.

ثم لم تلتزم موسكو بمطلب زيلينسكي بتمديد هدنة عيد الفصح لمدة 30 يوما.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.