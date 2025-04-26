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ترامب: الولايات المتحدة "تقترب من إبرام اتفاق" مع اليابان

11:35 ص السبت 26 أبريل 2025

دونالد ترامب

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واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته "قريبة للغاية من إبرام اتفاق" مع اليابان، في المفاوضات الثنائية الجارية بشأن تدابير التعريفات الجمركية الأمريكية.

وأضاف ترامب للصحفيين أمس الجمعة "الأمور تسير بشكل جيد مع اليابان"، بحسب ما أوردته وكالة جي جي برس اليابانية.

وتأتي تصريحات ترامب فيما من المقرر أن يقوم وزير الانعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، الذي يرأس المفاوضات على الجانب الياباني، بزيارة الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وآخرين.

يشار إلى أن مفاوضات التعريفات الجمركية بين البلدين تجرى على قدم وساق. والتقى أكازاوا ترامب في 16 أبريل/نيسان وأجرى وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو محادثات مع بيسنت لمناقشة قضايا الصرف الأجنبي يوم الخميس.

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ترامب واشنطن اليابان
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