ترامب يحتفل بمناسبة مرور 100 يوم على بدء ولايته

(وكالات)

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإحياء مرور 100 يوم على بدء ولايته الثانية بتنظيم تجمع جماهيري في ولاية ميشيجان، وهي إحدى الولايات التي لعبت دورًا محوريًا في فوزه بالانتخابات الأخيرة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ترامب سيزور مقاطعة ماكومب يوم الثلاثاء المقبل، وهي إحدى ضواحي مدينة ديترويت الشهيرة بصناعة السيارات، مضيفة أن الرئيس "يتطلع بحماسة للعودة إلى ولاية ميشيجان العظيمة للاحتفال بمرور أول 100 يوم على توليه الرئاسة".

ويأتي هذا الحدث الجماهيري عشية مرور المئة يوم الأولى من ولايته، وهي فترة تقليدية تُستخدم كمعيار أولي لقياس التقدم الذي أحرزه الرئيس في تنفيذ أجندته السياسية. ويُتوقع أن يلقي ترامب خطابًا يستعرض فيه إنجازاته خلال هذه الفترة، ويعزز حضوره السياسي في الولايات الصناعية التي كانت حاسمة في إعادة انتخابه.

وتكتسب ميشيغان أهمية خاصة لدى إدارة ترامب، بعد أن تمكن من انتزاعها من الديمقراطيين في الانتخابات الماضية.