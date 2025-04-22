إيران تحتجز ناقلتي نفط ترفعان علم تنزانيا

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، احتجاز سفينتين ترفعان علم تنزانيا وتحملان وقودا مهربا في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن السفينتين كانتا تحملان مليونا ونصف مليون لتر من الديزل المهرب وعلى متنهما 25 بحارا.

وفي نهاية مارس الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين في المياه الخليجية بسبب تهريب الوقود.

وأشار الحرس الثوري الإيراني، إلى أن ناقلتي النفط المحتجزتين تحملان اسمي "ستار 1" و"وينتج" وكان على متنهما 25 فردا، مشيرا إلى أنهما تحملان 3 ملايين لتر من الديزل وكانتا تهربان الوقود بانتظام في مياه الخليج.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه، إنه تم سحب ناقلتي النفط المحتجزتين إلى محافظة بوشهر بحكم قضائي من أجل تفريغ الوقود المهرب.