أنجلينا جولي: غزة أصبحت "مقبرة جماعية" للفلسطينيين ولمن يساعدونهم

كتب- محمد جعفر:

شاركت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قالت فيه إن غزة تحوّلت إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يقدّمون لهم المساعدة.

وتابعت النجمة الأمريكية في منشورها: "مع استئناف القوات الإسرائيلية وتوسيع هجومها العسكري جوًا وبرًا وبحرًا على قطاع غزة، مما أدى إلى تهجير السكان قسرًا ومنع وصول المساعدات الأساسية عمدًا، تُدمر حياة الفلسطينيين مرة أخرى بشكل منهجي".

وشاركت أنجلينا جولي منشورها مع أكثر من 16 مليون متابع من دول العالم عبر حسابها، وهو ما دفع القنوات العبرية لتداول الحادثة عبر قنواتها على نطاق واسع.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع غزة انتهاكات واسعة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف تدمير البنية التحتية للقطاع، وتجويع الفلسطينيين، وقتل الأبرياء، في إبادة جماعية واضحة للفلسطينيين أمام أنظار العالم الصامت.