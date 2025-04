إسرائيل: مجلس حقوق الإنسان الأممي يعمل كوزارة دعاية لحماس

وكالات

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهمته بأنه يعمل كوزارة دعاية لحركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على منصة "إكس"، إن المجلس معاد لإسرائيل وتقريره الأخير كاذب.

The Hamas Ministry of Propaganda — also known as the UN Human Rights Council — has produced yet another completely false and distorted resolution against the Jewish state.



In the Council’s despicable resolution, there is no condemnation of Hamas for the October 7 massacre or its…