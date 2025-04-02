إسرائيل: مجلس حقوق الإنسان الأممي يعمل كوزارة دعاية لحماس

وكالات

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهمته بأنه يعمل كوزارة دعاية لحركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على منصة "إكس"، إن المجلس معاد لإسرائيل وتقريره الأخير كاذب.

The Hamas Ministry of Propaganda — also known as the UN Human Rights Council — has produced yet another completely false and distorted resolution against the Jewish state.



In the Council’s despicable resolution, there is no condemnation of Hamas for the October 7 massacre or its… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 2, 2025

وهدد مسؤولون في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، بفرض عقوبات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إذا تم تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في جرائم إسرائيل في فلسطين.

وفي 13 مارس الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا وثق فيه مجموعة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.

ورافق إصدار التقرير جلسات استماع علنية استمرت يومين عقدت في جنيف يومي 11 و12 مارس، واستمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي والإنجابي والعاملين الطبيين الذين ساعدوهم، فضلًا عن ممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والمحامين والخبراء الطبيين.

وفي السادس من فبراير الماضي، أعلنت إسرائيل انسحابها رسميًا من مجلس حقوق الإنسان، زاعمة أن "المجلس متحيز ضد إسرائيل" وتركيزه "المزعوم" على مهاجمتها. وجاء القرار بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابَها من المجلس.