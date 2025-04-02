إعلان

إسرائيل: مجلس حقوق الإنسان الأممي يعمل كوزارة دعاية لحماس

05:50 م الأربعاء 02 أبريل 2025

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهمته بأنه يعمل كوزارة دعاية لحركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على منصة "إكس"، إن المجلس معاد لإسرائيل وتقريره الأخير كاذب.

وهدد مسؤولون في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، بفرض عقوبات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إذا تم تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في جرائم إسرائيل في فلسطين.

وفي 13 مارس الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا وثق فيه مجموعة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.

ورافق إصدار التقرير جلسات استماع علنية استمرت يومين عقدت في جنيف يومي 11 و12 مارس، واستمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي والإنجابي والعاملين الطبيين الذين ساعدوهم، فضلًا عن ممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والمحامين والخبراء الطبيين.

وفي السادس من فبراير الماضي، أعلنت إسرائيل انسحابها رسميًا من مجلس حقوق الإنسان، زاعمة أن "المجلس متحيز ضد إسرائيل" وتركيزه "المزعوم" على مهاجمتها. وجاء القرار بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابَها من المجلس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وزارة الخارجية الإسرائيلية حماس جرائم إسرائيل في فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد وصوله لمستوى قياسي.. خطوات الاستثمار في 3 صناديق للذهب من أول ألف جنيه
الأوقاف تدافع عن شيخي فيديو اللعب مع الأطفال في المسجد في بيان رسمي.. وتحدد الضوابط