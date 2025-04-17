استشهاد 10 مواطنين باستهداف الاحتلال خيمة في مواصي خانيونس

وكالات

استُشهد عشرة فلسطينيين وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية إعلامية، باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين لعائلة "أبو الروس"، موضحةً أن النيران اشتعلت في الخيام.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإبادة الجماعية والحرب العدوانية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر موصوفة.

وارتفع إجمالي شهداء القطاع إلى 51 ألفاً و25 شهيدًا، بينما سُجلت و116 ألفًا و432 إصابة. في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.