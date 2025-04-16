الكرملين: موسكو وبكين قد تضمنان اتفاقًا نوويًا بين واشنطن وطهران بشرط

(وكالات)

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن إمكانية أن تضطلع روسيا والصين بدور الضامنين لاتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة، تعتمد بشكل أساسي على ما ستُفضي إليه المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي إفادة صحفية، أوضح بيسكوف أن "كل شيء يعتمد على المفاوضات التي ستواصلها واشنطن وطهران"، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت موسكو وبكين مستعدتين لضمان اتفاق محتمل بين الجانبين.

وجاءت تصريحات بيسكوف بعد أن أشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل زهراوند، في وقت سابق، إلى إمكانية أن تكون روسيا والصين ضامنتين للاتفاق، انطلاقًا من كونهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وعضوين في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.



ووصفت طهران الأجواء خلال المفاوضات بأنها كانت "هادئة وبنّاءة"، مشيدة بجهود وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في تهيئة الأجواء لتبادل وجهات النظر بين الوفدين، فيما تم الإعلان عن جولة ثانية من المفاوضات ستعقد يوم السبت المقبل.

