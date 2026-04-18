المطبخ انهار عليهما وهما بيطبخوا.. تفاصيل إصابة سيدة وابنتها في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

09:59 ص 18/04/2026

أصيب شخصين في السويس، سقط عليهما أجزاء من سقف المطبخ داخل مسكنها، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي.

كان إسعاف السويس تلقى بلاغا من المواطنين يفيد حدوث انهيار جزئي في سقف شقة سكنية بمنطقة زرب التابعة لحي السويس.

وانتقل رجال الإسعاف لموقع البلاغ، وانتقلت الجهات المعنية للمعاينة وأفاد الجيران أن المنزل قديم وأن سقف المطبخ أتلفته مياه الصرف المسربة من الخطوط، وأثناء إعداد السيدة وابنتها الطعام سقط عليهما أجزاء من السقف، وجرى نقل المصابين للمجمع الطبي لتلقي العلاج.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقال مصدر مسؤول بحي السويس إن الإدارة الهندسية ستعاين العقار لتحديد ما إذا كانت حالته الفنية جيدة أم يمثل خطورة على المواطنين.

وقال مصدر طبي، إن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل الأم وابنتها اللتين أصيبتا بكدمات وسحجات في الوجه والرأس والذراعين، وتم تقديم الخدمة الطبية لهما ووضعهما تحت الملاحظة.

