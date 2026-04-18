انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، صباح اليوم السبت، جثة الطفل محمد أحمد هاشم 9 أعوام من مياه نهر النيل، وذلك في نطاق قرية شطورة بطهطا، بعد 7 أيام من تكثيف أعمال البحث.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حادث عبارة الشورانية

وتعود أحداث الواقعة إلى سقوط سيارة ملاكي "تمناية" من أعلى العبّارة النهرية "المراغة – الشورانية" في نهر النيل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، بينهم سيدة مسنة وحفيداها، بينما تمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذ طفل آخر على قيد الحياة.

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الحادث وانتشال الضحايا تباعًا.