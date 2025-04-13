إعلان

بعد رصد صاروخين أُطلِقا من اليمن.. إغلاق مطار بن جوريون بإسرائيل

05:45 م الأحد 13 أبريل 2025

مطار بن جوريون بإسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بإغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى وسط إسرائيل.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخين أُطلِقا من اليمن، مشيرًا إلى أن دفاعاته حاولت اعتراضهما، مؤكدًا أنه يفحص نتائج محاولة الاعتراض تلك.

وقال جيش الاحتلال، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بإسرائيل جراء مقذوف أُطلِق من اليمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار بن جوريون بإسرائيل إغلاق مطار بن جوريون إطلاق صاروخين من اليمن جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه