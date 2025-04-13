بعد رصد صاروخين أُطلِقا من اليمن.. إغلاق مطار بن جوريون بإسرائيل

وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بإغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى وسط إسرائيل.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخين أُطلِقا من اليمن، مشيرًا إلى أن دفاعاته حاولت اعتراضهما، مؤكدًا أنه يفحص نتائج محاولة الاعتراض تلك.

وقال جيش الاحتلال، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بإسرائيل جراء مقذوف أُطلِق من اليمن.