حماس تدعو للتصدي بالسلاح لمخطط ترامب الشيطاني لتهجير الفلسطينيين

(وكالات)

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري، إلى "تحرك عالمي" ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مطالبًا "كل من يستطيع حمل السلاح" إلى مقاومة هذه الخطة.

وعلق أبو زهري على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي دعا حركة حماس إلى إلقاء السلاح والخروج من غزة، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس هدف الحرب الإسرائيلي المتمثل في تنفيذ خطة ترامب للتهجير القسري. وقال أبو زهري: "إزاء هذا المخطط الشيطاني، على كل من يستطيع حمل السلاح في أي مكان بالعالم أن يتحرك. لا تدخروا عبوة أو رصاصة أو سكينًا أو حجرًا".

في المقابل، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن نتنياهو قد كلف جهاز "الموساد" بالبحث عن دول توافق على استضافة أعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين من غزة.

وتستند هذه التحركات إلى رؤية "ريفييرا غزة" التي طرحها ترامب في فبراير الماضي، والتي تشمل تهجير نحو مليوني فلسطيني من القطاع لإعادة إعماره، وهو ما تدعمه إسرائيل من خلال تشجيع "الخروج الطوعي" للفلسطينيين بالتوازي مع تصاعد الحرب.

في خطوة عملية على الأرض، كانت تل أبيب قد أعلنت عن إنشاء "وكالة خاصة" تهدف إلى تسهيل مغادرة الفلسطينيين من غزة "طوعًا"، حيث سيشرف عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس. وقالت الوزارة إن هذه الإدارة ستعمل على ضمان "المرور الآمن" للفلسطينيين إلى دول أخرى، دون تحديد هذه الدول.