اكتشاف عرائس أثرية غريبة بـ"تعبيرات وجه حية" على قمة هرم بالسلفادور - صور

(وكالات)

أعلن فريق من علماء الآثار عن العثور على مجموعة نادرة من التماثيل الطينية يعود تاريخها إلى أكثر من 2400 عام، وذلك في موقع سان إيسيدرو في السلفادور.

ووصف الاكتشاف، بأنه من بين أهم الاكتشافات في أميركا الوسطى، ويُلقي الضوء على طقوس دينية قديمة لا تزال أسرارها غير معروفة بالكامل، بحسب الفريق البحثي.

وقاد البحث عالم الآثار يان شيمانسكي من جامعة وارسو، حيث تمكن الفريق من استخراج خمسة تماثيل طينية صغيرة تُعرف باسم "بوليناس"، يُقدر أنها تعود إلى عام 400 قبل الميلاد. حيث كانت التماثيل محفوظة بشكل لافت، وتصور أربع نساء ورجل واحد، ويُعتقد أنها كانت تُستخدم في طقوس دينية أقيمت على قمة هرم قديم.

وتحمل التماثيل تعبيرات وجهية تتغير تبعًا لزاوية النظر، فعند النظر إليها من مستوى العين، تبدو الوجوه غاضبة، بينما تظهر الابتسامة عند رؤيتها من الأعلى، ومن الأسفل تأخذ ملامح تعكس الخوف، وهي التفاصيل التي دفعت عالم الآثار شيمانسكي لوصفها بأنها "ممثلو الطقوس"، مرجحًا أن استخدامها كان في طقوس أو عروض دينية قديمة.

وتأتي هذه الاكتشافات بعد أكثر من عقد من العثور على تماثيل مشابهة في موقع تكاليك أباج في جواتيمالا عام 2012، ما يعزز فرضية انتشار هذه الطقوس عبر مناطق أوسع من أميركا الوسطى.

ويتراوح طول هذه التماثيل بين 10 و30 سم، أما التمثال الذكري المكتشف، فيُعتقد أنه أول نموذج كامل يتم العثور عليه حتى الآن، ويتميز بتصميمات خطية دقيقة على وجهه، يُرجح أنها تمثل وشمًا أو طقسًا شعائريًا قديمًا.