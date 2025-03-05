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أستراليا تستعد لأول إعصار استوائي منذ أكثر من 50 عامًا (فيديو)

11:30 ص الأربعاء 05 مارس 2025

إعصار استوائي

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(وكالات)

يتأهب السكان في الساحل الشرقي الأسترالي لمواجهة إعصار "ألفريد" الاستوائي، حيث بدأوا، اليوم الأربعاء، في جمع أكياس الرمال لحماية المنشآت والمنازل الواقعة في المناطق المنخفضة، وهو ما يأتي وسط تحذيرات من عاصفة هي الأولى من نوعها التي تضرب بريسبان، ثالث أكبر مدينة في أستراليا، منذ أكثر من نصف قرن.

ووفقًا لمدير مكتب الأرصاد الجوية، مات كولوبي، من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة بين بريسبان ومدينة جولد كوست جنوبًا، إما في وقت متأخر من مساء الخميس أو في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وفي الوقت الحالي، يتحرك الإعصار فوق المحيط الهادئ على بعد 400 كيلومتر شرق بريسبان، متجهًا غربًا، حاملاً معه رياحًا بسرعة 95 كيلومترًا في الساعة، مع عواصف تصل إلى 130 كيلومترًا في الساعة.

وقال كولوبي إن "هذه رياح مدمرة"، محذرًا من أن الإعصار سيحافظ على قوته حتى وصوله إلى اليابسة. كما أشار إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات خطيرة تهدد حياة السكان.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عن دعم حكومي لولاية كوينزلاند استعدادًا للإعصار، حيث تم توفير 250 ألف كيس من الرمال، إضافة إلى 80 ألف كيس قدمها الجيش بالفعل للمساعدة في جهود التحصين.

وخلال زيارته إلى بريسبان، قال ألبانيز: "من النادر أن يضرب إعصار استوائي هذه المنطقة التي لا تُصنف ضمن المناطق الاستوائية، وهو ما يجعل الاستعدادات أمرًا بالغ الأهمية".

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إعصار استوائي أستراليا إعصار ألفريد
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