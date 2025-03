أستراليا تستعد لأول إعصار استوائي منذ أكثر من 50 عامًا (فيديو)

(وكالات)

يتأهب السكان في الساحل الشرقي الأسترالي لمواجهة إعصار "ألفريد" الاستوائي، حيث بدأوا، اليوم الأربعاء، في جمع أكياس الرمال لحماية المنشآت والمنازل الواقعة في المناطق المنخفضة، وهو ما يأتي وسط تحذيرات من عاصفة هي الأولى من نوعها التي تضرب بريسبان، ثالث أكبر مدينة في أستراليا، منذ أكثر من نصف قرن.

ووفقًا لمدير مكتب الأرصاد الجوية، مات كولوبي، من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة بين بريسبان ومدينة جولد كوست جنوبًا، إما في وقت متأخر من مساء الخميس أو في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وفي الوقت الحالي، يتحرك الإعصار فوق المحيط الهادئ على بعد 400 كيلومتر شرق بريسبان، متجهًا غربًا، حاملاً معه رياحًا بسرعة 95 كيلومترًا في الساعة، مع عواصف تصل إلى 130 كيلومترًا في الساعة.

Crowds watch large waves crash at Kirra Beach, Australia. Tropical Cyclone Alfred, a Category 2 storm is expected to hit southeast Queensland and northern NSW for the first time in the region in over 50 years. #GettyNewsVideo 🎥Chris Hyde ➡️ https://t.co/cOjYqFKj4x pic.twitter.com/VCsSsFV94W

وقال كولوبي إن "هذه رياح مدمرة"، محذرًا من أن الإعصار سيحافظ على قوته حتى وصوله إلى اليابسة. كما أشار إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات خطيرة تهدد حياة السكان.

Cyclone is coming our way.

Beaches are closed.

The water level is up massively. Normally, just white sand for 100+ meters.

2nd video is the normal level. pic.twitter.com/lccwnnaLbV