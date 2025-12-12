إعلان

الرئيس اللبناني: جاهزون لترسيم الحدود مع سوريا

كتب-عبدالله محمود:

08:23 م 12/12/2025

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قيد التطبيق، مشدداً على أن الدولة ماضية في استكمال هذا النهج.

وقال الرئيس اللبناني، في بيان اليوم الجمعة، إن هناك ارتياح أمريكي وأوروبي لترؤس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني في اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، معتبراً أن ذلك يواكب الجهود المبذولة لضبط الحدود وتعزيز الاستقرار.

وأوضح الرئيس اللبناني أنه عندما يخوض أي جيش معركة ويصل إلى طريق مسدود، يصبح خيار التفاوض أمراً طبيعياً ومطروحاً.

وفي الملف الحدودي، أكد الرئيس اللبناني أن بيروت جاهزة لبدء ترسيم الحدود مع سوريا فور اتخاذ دمشق القرار بذلك، لافتًا إلى أن العلاقات اللبنانية السورية تتطور ببطء ولكن في الاتجاه الإيجابي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزاف عون الرئيس اللبناني اجتماعات لجنة الميكانيزم بيروت جاهزة لبدء ترسيم الحدود مع سوريا العلاقات اللبنانية السورية تتطور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و إنبي في منافسات بطولة كأس عاصمة مصر
سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة