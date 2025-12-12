الرئيس اللبناني: جاهزون لترسيم الحدود مع سوريا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قيد التطبيق، مشدداً على أن الدولة ماضية في استكمال هذا النهج.

وقال الرئيس اللبناني، في بيان اليوم الجمعة، إن هناك ارتياح أمريكي وأوروبي لترؤس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني في اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، معتبراً أن ذلك يواكب الجهود المبذولة لضبط الحدود وتعزيز الاستقرار.

وأوضح الرئيس اللبناني أنه عندما يخوض أي جيش معركة ويصل إلى طريق مسدود، يصبح خيار التفاوض أمراً طبيعياً ومطروحاً.

وفي الملف الحدودي، أكد الرئيس اللبناني أن بيروت جاهزة لبدء ترسيم الحدود مع سوريا فور اتخاذ دمشق القرار بذلك، لافتًا إلى أن العلاقات اللبنانية السورية تتطور ببطء ولكن في الاتجاه الإيجابي.