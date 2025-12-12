"14 شهيداً وغرق المخيمات".. منخفض "بيرون" يضرب قطاع غزة

ضرب منخفض "بيرون" الجوي قطاع غزة، متسبباً في استشهاد 14 فلسطينياً وانهيار وغرق مخيمات النازحين في شمال القطاع، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأكدت وزارة الداخلية بغزة، أن عدد الضحايا إلى 14 شهيدا بينهم أطفال ونساء، بفعل تأثيرات المنخفض الجوي.

وقالت الوزارة، في بيان:"ارتفاع عدد الضحايا إلى 14 شهيدا بينهم أطفال ونساء، بفعل تأثيرات المنخفض الجوي وجراء انهيارات جزئية وكلية لمنازل ومباني على رؤوس ساكنيها بسبب المنخفض الجوي".

وأفادت طواقم الدفاع المدني، بأنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل انهار في بئر النعجة ببيت لاهيا شمالي القطاع، فيما تواصل فرق الإنقاذ بحثها عن ناجين في انهيار منزل اخر بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأكد مصدر للجزيرة أن جميع مخيمات شمال قطاع غزة تعرضت للغرق الكامل تقريباً، في حين انهارت منازل إضافية تحت ضغط السيول والرياح العاتية.