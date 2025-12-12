إعلان

سفير أمريكا في الأمم المتحدة: سنحاسب المسؤولين عن تقويض السلام بالكونغو

كتب-عبدالله محمود:

07:06 م 12/12/2025

مايك والتز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرا من أن التحركات الرواندية تدفع المنطقة نحو حرب جديدة.

وقال السفير الأمريكي في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بهدف التهدئة وضبط النفس ومنع أي تصعيد إضافي في شرقي الكونغو.

وأكد مايك والتز، أن أمريكا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لديها لمحاسبة كل من يثبت تورطه في تقويض جهود السلام في المنطقة.

ودعا السفير الأمريكي رواندا إلى الالتزام بتعهداتها الدولية واحترام حق الكونغو في الدفاع عن أراضيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايك والتز سفير أمريكا في الأمم المتحدة تقويض السلام بالكونغو تصاعد العنف في الكونغو التحركات الرواندية تدفع نحو حرب جديدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة