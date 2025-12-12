أعرب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرا من أن التحركات الرواندية تدفع المنطقة نحو حرب جديدة.

وقال السفير الأمريكي في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بهدف التهدئة وضبط النفس ومنع أي تصعيد إضافي في شرقي الكونغو.

وأكد مايك والتز، أن أمريكا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لديها لمحاسبة كل من يثبت تورطه في تقويض جهود السلام في المنطقة.

ودعا السفير الأمريكي رواندا إلى الالتزام بتعهداتها الدولية واحترام حق الكونغو في الدفاع عن أراضيها.