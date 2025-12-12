نيللي كريم تدعم النجم محمد صلاح في أزمته مع ليفربول.. ماذا قالت؟

دعمت النجمة نيللي كريم، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في أزمته مع ناديه وتصريحاته التي أثار بها الجدل مؤخرا.

أعادت نيللي كريم نشر مقطع فيديو لصلاح من إحدى المباريات عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "بنحبك يا محمد صلاح".

آخر أعمال نيللي كريم في الدراما التلفزيونية

كانت آخر أعمال نيللي كريم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول معاناة أربع شقيقات من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد حاتم، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

أعمال تنتظر عرضها نيللي كريم قريبا

تشارك نيللي كريم بفيلم "جوازة ولا جنازة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم شريف سلامة، عادل كرم، لبلبة، إنتصار، محمود البزاوي، تأليف دينا ماهر وأميرة دياب، إخراج أميرة دياب.

