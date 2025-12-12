الأمم المتحدة تعتمد قراراً تلزم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارًا يلزم إسرائيل بالتطبيق الفوري لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عراقيل.

وقالت الجمعية العامة في بيانها اليوم الجمعة، إن القرار يلزم إسرائيل بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان قطاع غزة، وضمان وصول الاحتياجات الأساسية لهم بشكل آمن وسلس.

وأكدت الأمم المتحدة، أن القرار يلزم إسرائيل بعدم عرقلة عمليات الإغاثة، ويحظر أي إجراءات من شأنها تعطيل المساعدات الإنسانية داخل القطاع.

وشددت الجمعية العامة على أن القرار يدعو إسرائيل إلى وقف تهجير وتجويع المدنيين وعدم تقييد عمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية العاملة في غزة.

وأكدت الأمم المتحدة أنه تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مجددة التزامها قائم حتى الوصول إلى حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.